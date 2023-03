L'action Credit Suisse rechute fortement à la Bourse de Zurich

(BFM Bourse) - Le titre de la banque helvétique replonge lourdement. Il avait rebondi de 19% la veille.

Credit Suisse poursuit son parcours boursier en dents de scie. L'action de l'établissement helvétique chute de 11% à la Bourse de Zurich à 1,80 franc suisse vers 13h.

L'action s'était bien reprise jeudi, progressant de 19%, après que le groupe a décidé de lever une option qui active des emprunts allant jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la Banque nationale suisse (BNS). Elle avait auparavant plongé de 24,24% mercredi.

"C'est la volatilité du marché, l'action monte et baisse", constate un analyste interrogé sur l'évolution de la séance de ce vendredi.

Par ailleurs Bloomberg a rapporté vendredi que sa rivale UBS et Credit Suisse elle-même ne voulaient pas s'unir de force, alors qu'un rachat de Credit Suisse par sa concurrente a été suggéré comme un potentiel scénario par plusieurs analystes.

Dans le viseur du marché

Le groupe est dans le collimateur des marchés depuis mercredi après que le président de la Banque nationale saoudienne, qui possède un peu moins de 10% du capital, a exclu de remettre au pot si la banque suisse avait besoin d'argent frais.

"Le principal problème est que le soutien en liquidités [de la BNS] ne résout pas les problèmes structurels bien connus de la banque et, surtout, sa faible rentabilité ; le Credit Suisse a enregistré des pertes de 1,6 milliard de francs suisses et de 7,3 milliards de francs suisses respectivement en 2021 et en 2022", note Capital Economics.

"La banque a un plan de restructuration qui vise à résoudre ces problèmes sur une période de trois ans, mais il n'est pas certain que les marchés lui accordent autant de temps", poursuit Capital Economics.