GE HealthCare : Objectif de croissance confirmé pour 2023

(CercleFinance.com) - GE HealthCare a fait état lundi, dans le cadre de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse (IPO) du début du mois, d'un chiffre d'affaires en hausse de 8% pour le quatrième trimestre.



La filiale d'équipements de santé du conglomérat industriel américain dit avoir généré des revenus de 4,9 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année 2022.



En données organiques, la croissance sur le trimestre ressort à 13%.



Le groupe de Chicago explique avoir profité du dynamisme de ses activités dans l'imagerie médicale, dans les consommables et accessoires cliniques et l'échographie.



Ses acquisitions ont eu un effet favorable de 1% sur le chiffre d'affaires, tandis que la fermeté du dollar a pesé à hauteur de 6% sur ses ventes trimestrielles.



Au niveau compte de résultat, le bénéfice net ressort à 554 millions de dollars sur le trimestre, contre 564 millions un an plus tôt, pour un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 844 millions de dollars, à comparer avec 827 millions un an plus tôt.



Pour 2023, GE HealthCare confirme viser une croissance organique de 5% à 7%, une prévision qu'il assortit d'un objectif bénéfice par action (BPA) compris entre 3,60 et 3,75 dollars, contre 3,38 dollars en 2022.



L'action était attendue en baisse de 1,5% lundi matin à l'ouverture de la Bourse de New York.



