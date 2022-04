Gap : Recherche un nouveau DG pour Old Navy

(CercleFinance.com) - Gap a annoncé que Nancy Green, présidente d'Old Navy, quittera ses fonctions cette semaine.



Alors qu'une recherche externe est en cours, Sonia Syngal, DG de Gap travaillera en étroite collaboration avec l'équipe d'Old Navy pour mener à bien cette transition jusqu'à ce qu'un nouveau président soit désigné.



' Nous croyons en la puissance et le potentiel de la marque Old Navy et en la contribution qu'elle apportera dans l'exécution de notre stratégie power plan et la création de valeur chez Gap ', a déclaré Sonia Syngal, DG de Gap.



' Nous pensons que le moment est venu de faire appel à un nouveau leader doté de la rigueur opérationnelle et de la vision créative nécessaires pour mettre en oeuvre la proposition de valeur unique de la marque.'



La société fournira des prévisions actualisées pour l'exercice 2022 lorsqu'elle publiera ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 le jeudi 26 mai.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.