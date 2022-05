Ericsson : Succès d'essais 5G en Inde avec Vodafone

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir franchi une étape technologique lors d'essais 5G en cours conduits en Inde, à Pune, avec Vodafone Idea (Vi), atteignant une vitesse de téléchargement maximale de 5,92 Gbit/s.



Le nouveau record de vitesse de Vi a été atteint sur un seul appareil de test lors de ses essais menés sur une combinaison de spectre d'essai 5G à bande moyenne et à bande haute (mmWave).



'Compte tenu de la demande croissante des consommateurs pour les médias immersifs et les services de streaming vidéo, les vitesses 5G que nous avons démontrées nous aideront à nous préparer aux vitesses du haut débit mobile et aux exigences accrues de capacité de réseau des clients', a commenté Jagbir Singh, directeur de la technologie chez Vi.





