Ericsson : Collaboration stratégique avec Intel pour la 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson et Intel ont annoncé une collaboration stratégique visant à utiliser la technologie de processus et de fabrication 18A d'Intel pour la future infrastructure 5G optimisée de nouvelle génération d'Ericsson.



Dans le cadre de l'accord, Intel fabriquera des SoC 5G (système sur puce) personnalisés pour Ericsson afin de créer des produits de pointe hautement différenciés pour la future infrastructure 5G.



Ericsson et Intel étendront également leur collaboration pour optimiser les processeurs Intel Xeon® Scalable de 4e génération avec Intel®® vRAN Boost pour les solutions Cloud RAN (réseau d'accès radio) d'Ericsson afin d'aider les fournisseurs de services de communication à augmenter la capacité du réseau et l'efficacité énergétique tout en gagnant en flexibilité et en évolutivité.



' Nous sommes heureux d'étendre cette collaboration en utilisant Intel pour fabriquer nos futurs SoC 5G personnalisés sur leur noeud de processus 18A, ce qui est conforme à la stratégie à long terme d'Ericsson pour une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et durable ', a déclaré Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux. Ericsson.



' Cet accord illustre notre vision commune d'innover et de transformer la connectivité réseau, et il renforce la confiance croissante des clients dans nos processus et notre technologie de fabrication ', a déclaré Sachin Katti, vice-président directeur et directeur général du groupe Réseau et périphérie d'Intel.



