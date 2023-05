DuPont : Acquisition de Spectrum Plastics Group

(CercleFinance.com) - Le chimiste américain DuPont a annoncé mardi qu'il allait racheter Spectrum Plastics Group pour 1,75 milliard de dollars, signant ainsi une nouvelle incursion dans un secteur à forte croissance.



Le groupe de Wilmington (Delaware) indique avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de ce fabricant de produits plastiques spéciaux sur des niches à forte valeur ajoutée, comme les applications médicales, alimentaires et industrielles.



Il souligne que l'opération s'inscrit parfaitement dans le cadre de sa stratégie visant à se renforcer sur des matériaux spécialisés et des marchés attractifs.



Spectrum travaille avec 22 des 26 plus grands fabricants mondiaux de dispositifs médicaux, notamment dans des secteurs comme le traitement des maladies cardiaques structurelles et les robots chirurgicaux.



'Nous nous intéressions à Spectrum depuis longtemps et nos équipes sont extrêmement motivées par cette opportunité', a souligné Ed Breen, le PDG de DuPont.



Après l'opération, dont la finalisation est attendue dans le courant du troisième trimestre, DuPont devrait tirer environ 10% de son chiffre d'affaires du secteur de la santé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.