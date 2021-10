Dassault Systèmes : Lance une offre d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce le lancement d'une offre d'actionnariat salarié.



L'offre sera proposée à environ 98% des collaborateurs Dassault Systèmes dans le monde. Elle se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés portant sur un maximum de 5 millions d'actions Dassault Systèmes, prévue pour le 20 janvier 2022.



Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur général de Dassault Systèmes, déclare : ' Notre entreprise pense son développement de façon inclusive et sur le long terme - croissance de l'entreprise et progrès individuel de chacun. Aussi suis-je fier de lancer notre plan d'actionnariat salarié. Il est destiné aux collaborateurs de Dassault Systèmes pour leur permettre d'investir dans notre entreprise commune et continuer à la faire grandir. '



