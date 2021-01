Coup de cœur d'Elon Musk pour Etsy, le cours du site de vente en ligne file vers un record en Bourse

(BFM Bourse) - Après avoir fait grimper le cours d'un Signal (qui n'était pas Signal), Elon Musk tire Etsy vers le haut en annonçant avoir acheté un bonnet à son chien sur le site de vente dédié aux produits artisanaux et de créateurs.

C'est un nouveau témoignant étonnant (et un brin perturbant) de l'influence d'Elon Musk auprès d'une certaine frange d'investisseurs, qui réagissent au quart de tour à la moindre allusion favorable du fondateur de Tesla à une entreprise cotée. Ou même non cotée comme l'a montré un épisode récent autour de la messagerie Signal, dans ce qui constitue l'un des plus embarrassants exemples de panurgisme boursier.

Ce mardi, c'est le site de vente en ligne Etsy qui apparaît devoir bénéficier du simple fait d'avoir été cité par Elon Musk. Dans un tweet, l'homme (virtuellement) le plus fortuné de la planète a indiqué qu'il adorait quasiment Etsy (notre traduction), venant d'acheter [sous-entendu via ce site] un bonnet en laine tricoté à la main "Marvin the Martian" pour son chien.

Il faut préciser que "Marvin the Martian" est aussi le nom d'un des deux chiens de Musk, si l'on en croit un message (toujours sur Twitter) présentant sa petite ménagerie en 2019 : un gros chien appelé Gatsby, un plus petit appelé Marvin the Martian, et un chat appelé Schrödinger (être milliardaire n'interdit pas l'humour potache). Marvin le Martien, en français, est un personnage historiques des "Looney Tunes", dont on ne devine que les yeux sous son casque de légionnaire romain, qui s'oppose régulièrement à Bugs Bunny ; c'est par ailleurs la mascotte de la mission Mars Exploration Rover, qui a permis en 2004 d'amener une astromobile sur Mars et qui s'est terminée en 2010 (Mars étant l'un des objectifs d'Elon Musk).

Dans la foulée de ce simple message, le cours d'Etsy qui avait perdu 2,24% lundi est attendu en hausse de plus de 8% ce mardi à l'ouverture du Nasdaq, pour toucher un nouveau record historique aux alentours de 225 dollars, selon le carnet d'ordre une heure avant le début des cotations. Outre la déclaration d'Elon Musk, le titre bénéficie du relèvement, de 205 à 245 dollars, de l'objectif de cours de Jefferies. Le bureau d'études considère qu'Etsy a sous le pied de quoi continuer à surperformer la croissance du marché de l'e-commerce, étant loin d'avoir conquis tous les utilisateurs auxquels il peut prétendre.

La capitalisation du groupe devrait ainsi dépasser 30 milliards de dollars. Le cours d'Etsy avait déjà quadruplé en 2020, à la faveur d'une très forte croissance de ses revenus et du nombre de nouveaux utilisateurs de sa plate-forme dédiée aux produits "faits main" pendant le confinement. À fin septembre, la société revendiquait 3,7 millions de vendeurs actifs sur sa plate-forme, et 69,6 millions de personnes ayant effectué au moins un achat dans les douze derniers mois.