Ces groupes cotés bien placés pour profiter de la relance des chantiers nucléaires

(BFM Bourse) - Depuis le retrait d'Areva de la cote en 2017, la Bourse de Paris ne compte plus de "pure player" du nucléaire dans ses rangs. Néanmoins, plusieurs entreprises cotées affichent une exposition plus ou moins importante à ce marché que vient réveiller la perspective d'une relance de la construction de réacteurs en France.

Après l'annonce mi-octobre du déblocage dans le cadre du plan de relance France 2030, d'un milliard d'euros en vue de développer une filière SMR (pour "Small Modular Reactors", en français petits réacteurs modulaires, des réacteurs suffisamment compacts pour être construits en usine et assemblés sur le site final d'implantation), le président de la République a montré mardi soir sa détermination à relancer la filière. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a en effet confirmé la construction de nouveaux réacteurs de nouvelle génération afin de "garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050".

Si les détails ne sont pas encore précisés, EDF travaille sur le scénario de six EPR supplémentaires, en promettant de tirer les leçons des difficultés de celui de Flamanville. le seul EPR actuellement en construction en France (et toujours inachevé).

En dehors du champion tricolore, dont le cours a déjà progressé de 30% entre septembre et octobre alors que l'annonce de l'exécutif était déjà largement pressentie, plusieurs groupes français bénéficient de positions plus ou moins fortes dans le domaine du nucléaire.

Assystem, le spécialiste de l'ingénierie nucléaire

Le plus impliqué est clairement Assystem. Ce groupe a été fondé en 1966 pour accompagner la mise en service et le démarrage du parc nucléaire français, et connu un important développement en parallèle du programme d'équipements lancé dans les années 1970 à la suite du premier choc pétrolier. Ce n'est qu'à partir de 1996, avec la fin d'un cycle d’investissements dans la construction de nouveaux équipements nucléaires (centrales et usines de retraitement) dans le nucléaire, en France et dans le reste du monde, que la société d'ingénierie a entamé une diversification vers les secteurs aéronautique et automobile.

Mais fort de ses plus de 50 années d’expérience dans ce secteur complexe et extrêmement réglementé, le groupe est avant tout connu pour être l'un des tout premiers ingénieristes nucléaires au monde, parmi une petite poignée de spécialistes mondiaux comme SNC-Lavalin (par ailleurs partenaire d’Assystem dans le cadre du projet ITER), Jacobs (également partenaire sur un autre volet de ce projet) et WorleyParsons. Comptant 4000 collaborateurs dédiés aux projets nucléaires, Assystem intervient bien sûr largement en France mais aussi au Royaume-Uni, Turquie, Finlande, Arabie saoudite et Inde.

Mercredi, les investisseurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, se portant à l'achat sur le titre qui a en conséquence progressé de 5,4%.

Gérard Perrier pour l'assistance et les contrôles

Le groupe Gérard Perrier Industrie est présent quant à lui un profil plus diversifié. Fondé en 1967, la firme est l’un des principaux acteurs français de la maintenance d'équipements électriques, électroniques et des automatismes en milieu industriel, avec une solide implantation dans l'énergie. Parmi les huit sociétés qui composent le groupe deux interviennent plus particulièrement dans l'énergie nucléaire. Technisonic, originaire de Thionville et racheté en 2017, intervient dans le secteur de l’assistance technique auprès des centrales nucléaires d’EDF, ainsi que dans le domaine des examens et contrôles non destructifs.

Ardatem, intégré en 2006, s'occupe des études, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance des équipements électriques, d’automatismes, d’instrumentation et de la robinetterie dans les centrales en activité ou en démantèlement, ainsi que sur des parcs conventionnels, des sites industriels ou des centres de recherche.

Spie, leader des services multi-techniques

Le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications Spie n'est pas non plus absent du marché. Sa filiale Spie Nucléaire Spie Nucléaire est un partenaire de référence des grands donneurs d'ordre à tous niveaux du cycle global du combustible nucléaire. Le groupe s'est dernièrement renforcé sur ce marché en rachetant à l'américain Lincoln Electric la société Fluigetec originaire de Pierrelatte, qui lui apporte un savoir-faire particulier notamment dans l’inertage.

Les portes et cloisonnements fabriqués par Gorgé

Le Groupe Gorgé (ex-Finuchem) intervient à plusieurs niveaux sur le marché nucléaire. Sa filiale Baumert, spécialiste des portes et cloisonnements techniques, n'est autre que le leader mondial des portes neutroniques. La firme équipe 90% des portes installées actuellement au sein des 58 réacteurs du parc français (ses portes sont aussi présentes en Chine, aux États-Unis, en Finlande, en Ukraine, au Royaume-Uni ou encore en Turquie). Outre le nucléaire, Baumert produit également des portes et cloisonnements pour des centres de recherche, des usines de retraitement, des sites industriels sensibles, etc.

Autre filiale de Gorgé, ECA est l'un des seuls acteurs mondiaux à offrir des systèmes de drone opérant dans tous types d'environnements à risque sous l’eau, en surface, à terre et dans les airs: connu notamment pour ses drones de déminage, le groupe fournit aussi des engins destinés à évoluer dans un environnement à fortes radiations. Enfin une troisième société de Gorgé, Seres Technologie intervient dans la prévention des risques sûreté / sécurité pour les métiers de la sécurité, de l’environnement et du nucléaire.

Les tubes de Vallourec

Très majoritairement exposé au marché des produits tubulaires pour l'industrie pétrolière et gazière, Vallourec propose aussi des tubes de générateurs de vapeur et divers produits tubulaires à usage nucléaire en acier inoxydable et alliage de nickel, via Valinox, même si cela pèse assez peu dans le chiffre d'affaires total.

Nexans incontournable dans les câbles

Nexans s'intéresse aussi au marché nucléaire. Le câblier produit ainsi des câbles spéciaux à même de satisfaire aux critères de sécurité rigoureux de l'industrie nucléaire, avec notamment une gamme de câbles sans halogènes (composés nocifs voire mortels pour l'homme en cas d'incendie) qui restent opérationnels dans les situations d’urgence, tout en protégeant le personnel et les infrastructures.