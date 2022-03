Bolloré : Serait intéressé par Dassault Holding

(CercleFinance.com) - Vincent Bolloré serait intéressé par le Groupe Dassault Holding, ex GIMD, le holding de la famille Dassault selon Marianne.



L'homme d'affaires français aurait le soutien de l'Elysée selon Marianne.



Le holding de la famille Dassault détient les participations dans Dassault Aviation (62% du capital), Dassault Systèmes (40%), Immobilière Dassault (60%) et des actifs dans les médias (Le Figaro) et le vin précise ce matin Invest Securities.



' Sur les niveaux de cours actuels, Groupe Dassault Holding serait valorisé environ 30MdsE ' rajoute le bureau d'analyses.



Vincent Bolloré aurait approché Laurent Dassault et chercherait à profiter des dissensions entre les héritiers de Serge Dassault selon le journal.



' L'échéance le 1er janvier 2023 du mandat de Charles Edelstenne, président de Groupe Dassault Holding et légataire testamentaire de S. Dassault, pourrait lui offrir une fenêtre de tir. V. Bolloré utiliserait le produit de cession (5,7MdsE) des activités africaines (négociations exclusives avec MSC) pour financer une prise de participation minoritaire, sachant qu'il ne pourrait détenir une participation majoritaire dans le holding sans devoir lancer une OPA sur les 3 entités cotées qu'il n'aurait pas les moyens de financer ' indique Invest Securities.



' Il se pourrait également que cet intérêt pour l'ensemble du groupe soit un moyen de pression pour récupérer uniquement Le Figaro, média que V. Bolloré convoite de longue date ' rajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.