BlackRock dépasse les 10.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion

(BFM Bourse) - Le premier gestionnaire d'actifs au monde a annoncé vendredi détenir à fin décembre 2021 plus de 10.000 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients, soit une augmentation de 1.500 milliards sur un an.

Attendu depuis des mois, le franchissement du cap symbolique des 10.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion par BlackRock a été fraîchement accueilli par le marché (sanctionné vendredi par un recul de 2,2% du titre, la firme étant elle-même cotée). La faute à des revenus ressortis légèrement inférieurs aux attentes des analystes interrogés par Wall Street, à 5,11 milliards de dollars (+14%) quand le consensus misait sur 5,17 milliards. Le bénéfice net trimestriel s'est en revanche établi à 1,61 milliard, ou 10,42 dollars par action, soit au-dessus des 10,16 dollars par action sur lequel tablait le marché selon les données IBES compilées par Refinitiv.

"BlackRock a enregistré la plus forte croissance organique de son histoire, alors même que ses actifs sous gestion ont atteint de nouveaux sommets" se félicite Larry Fink, à la tête de l'entreprise depuis 1988. Gérés pour le compte de clients institutionnels (fonds de pension, compagnies d'assurance, caisses de retraite, etc.) et épargnants particuliers, le montant des actifs gérés par le groupe a de fait atteint 10.010 milliards de dollars (8.730 milliards d'euros), contre 8.680 milliards à la même période l'année dernière et près de 9.500 milliards trois mois auparavant. La croissance organique a de son côté atteint 20% sur un an, à 19,38 milliards de dollars en 2021.

"Nous avons généré 540 milliards de dollars d'entrées nettes en 2021, reflétant une croissance organique des actifs de 6% et des commissions de base de 11%, grâce à des flux records dans les ETF et les stratégies actives" détaille Larry Fink, qui précise que la collecte nette des fonds actifs développés par BlackRock a atteint 267 milliards l'année dernière, "un record pour le secteur". Par opposition aux fonds dits "passifs" qui se contentent de répliquer la performance d'un indice, les fonds actifs, dans lesquels les gérants sélectionnent et pondèrent leurs participations, tentent de surperformer ces mêmes indices.

"Notre activité est plus diversifiée que jamais - les stratégies actives, y compris les alternatives, ont contribué à plus de 60% de la croissance organique des frais de base en 2021", ajoute Larry Fink, cité dans le communiqué. La croissance des revenus du groupe a été tirée par les conseils en investissement, les frais de gestion et les prêts de titres, qui ont bondi de 16,9% sur un an, 3,97 milliards de dollars sur les trois derniers mois. "Nos résultats records dans chacune de nos priorités stratégiques démontrent les bénéfices de nos investissements continus dans notre plateforme" selon le patron de BlackRock, parfois surnommé "le roi de Wall Street".

Pour la deuxième année consécutive, BlackRock a toutefois été devancé par Vanguard (n°2 mondial de la gestion d'actifs avec plus de 7.000 milliards sous gestion) en termes de flux nets vers leurs ETF respectifs, avec 306 milliards pour le premier contre 347 pour le second sur l'ensemble de l'année. Ensemble, ces deux géants du secteur concentrent plus de la moitié de la collecte mondiale sur ce type de supports.