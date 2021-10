BlackRock n'en finit plus de grossir et approche les 10.000 milliards d'actifs sous gestion

(BFM Bourse) - Le n°1 mondial de la gestion d'actifs a dépassé mercredi les estimations de bénéfices et de revenus des analystes de Wall Street, mais le montant de ses actifs sous gestion ressort légèrement en-deçà du consensus... à 9.463 milliards à fin septembre tout de même.

BlackRock devra encore attendre 3 mois environ -si l'on se fie à son rythme de croissance jusqu'ici- pour atteindre le seuil des 10.000 milliards d'actifs sous gestion, chiffre peut-être difficile à appréhender pour les quelques 35 millions d'Etats-uniens dont les fonds de retraite sont actuellement gérés par le groupe.

Pour l'heure, le mastodonte de la gestion d'actifs dirigé par Larry Fink a bouclé le troisième trimestre avec 9.463 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contre 7.810 milliards un an plus tôt (soit +21% sur la période). En moyenne, ses actifs sous gestion ont même atteint 9.578 milliards sur la période - le recul a fin septembre étant sans doute imputable à un dernier mois houleux sur les marchés actions. Pour donner un ordre d'idée, le montant des actifs sous gestion de BlackRock représente près de 10% de la capitalisation boursière mondiale. Avec State Street et Vanguard, ces géants détiennent à eux trois près de 20% - ce qui pose régulièrement des questions concernant leur éventuelle mainmise sur les marchés

Le chiffre annoncé par BlackRock ressort néanmoins légèrement en-dessous du consensus des analystes de Wall Street qui tablaient sur 9.610 milliards d'actifs sous gestion.

Les autres lignes de la publication trimestrielle dépassent en revanche les attentes, notamment les revenus, à 5,05 milliards (+16% sur un an) contre une estimation consensuelle de 4,82 milliards de dollars, et le bénéfice net ajusté, qui s'est établi à 1,69 milliard de dollars, soit 10,95 dollars par action, là où les analystes misaient sur 9,22 dollars par action selon les données compilées par Refinitiv.

"Les clients continuent de solliciter les idées et les conseils de BlackRock pour l'ensemble de leurs portefeuilles (...) Au troisième trimestre, BlackRock a généré 98 milliards de dollars d'entrées nettes à long terme, ce qui représente une croissance organique annualisée de nos commissions deb ase de 9%" se félicite Larry Fink. L'homme considéré comme le plus puissant de Wall Street ajoute que cette croissance organique "a été généralisée, couvrant notre plateforme active ainsi que chacune de nos catégories de produits sur les ETF". "La demande des clients pour l'ESG reste forte, avec 31 milliards de dollars d'entrées dans nos stratégies actives et indicielles durables" constate-t-il également.

Le titre BlackRock n'a cessé d'accroître ses gains dans les échanges avant Bourse et ouvre finalement cette séance en hausse de 3% à 862 dollars. Il reste néanmoins en phase dite de correction depuis son plus haut estival (-10,5% par rapport au 27 août dernier).