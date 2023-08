BASF : Développe ses capacités de production en Turquie

(CercleFinance.com) - BASF s'apprête à doubler sa capacité de production de dispersants hydrosolubles à base d'acide acrylique sur son site de Dilovasi, en Turquie, avec l'introduction d'une nouvelle usine de production.



Cet investissement vise à soutenir les clients de BASF dans l'industrie des détergents, du nettoyage et de la transformation chimique à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.



Selon la société, les capacités supplémentaires devraient être pleinement opérationnelles d'ici le troisième trimestre 2023.



