BASF : 25% d'un parc éolien offshore cédés à Allianz

(CercleFinance.com) - BASF a déclaré lundi avoir signé un accord en vue de vendre un peu plus de 25% du parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid au géant allemand de l'assurance Allianz.



Selon les termes de l'accord, le groupe de chimie cédera 25,2% du projet, sur les 49,5% du capital qu'il avait rachetés au suédois Vattenfall en septembre dernier, ce qui ramènera sa participation à 24,3%.



Dans un communiqué, BASF rappelle qu'il n'avait jamais caché son intention de réduire ses parts au sein du projet en invitant d'autres investisseurs au tour de table.



Le groupe indique qu'il continuera de recevoir une grande partie de l'électricité produite par la ferme dans le cadre d'un contrat d'achat (PPA) qui a été conclu sur le long terme.



Lors de sa mise en service, prévue en 2023, le projet Hollandse Kust Zuid devrait devenir le plus grand parc éolien offshore du monde avec 140 turbines installées et une capacité de 1,5 gigawatts (GW).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.