Banni de Wall Street, China Mobile signe la plus grosse introduction depuis 10 ans à Shanghai

(BFM Bourse) - Six mois après son concurrent China Telecom, l'opérateur China Mobile, chassé de Wall Street après un décret de Donald Trump en janvier 2021, lève près de 7 milliards d'euros à Shanghai, ce qui en fait la plus grosse opération de la décennie en Chine continentale selon Bloomberg.

Nous ne sommes que le 5 janvier mais l'introduction de l'année a sans doute déjà eu lieu à la Bourse de Shanghai. Un an après avoir été exclu de Wall Street (tout comme ses concurrents China Telecom et China Unicom) à la suite d'un décret de l'ancien président Donald Trump interdisant à tout citoyen américain d'investir dans une liste d'entreprises accusées d'être mêlées au complexe militaire chinois, l'opérateur public (détenu à 72% par la "State-owned Assets Supervision and Administration Commission") China Mobile a levé quelque 6,9 milliards d'euros, dans une opération valorisation le groupe près de 115 milliards d'euros.

Il s'agit de la plus grosse opération en Chine continentale depuis une décennie, selon Bloomberg. Plus précisément depuis 2010, lorsque Agricultural Bank of China avait levé 22,1 milliards de dollars en s'introduisant simultanément à Shanghai et Hong Kong.

China Mobile, également coté à Hong Kong depuis 2000, est le plus grand opérateur télécoms au monde en nombre d'abonnés avec près d'un milliard de clients. L'opération doit notamment permettre au groupe de réaliser des investissements dans la 5G, cette technologie en plein déploiement qui accompagne l'émergence des objets connectés et pour laquelle China Mobile comptait déjà 375 millions d'abonnés à fin novembre 2021. La 5G, qui permet de transmettre en un temps très court de grandes quantités de données, est au cœur d'une intense bataille commerciale entre Pékin et Washington.

Dans un contexte de rivalité croissante avec Washington, la Chine encourage ses fleurons à se coter sur ses marchés nationaux (Shanghai, Shenzhen, Hong Kong et désormais Pékin).

En hausse de plus de 9% en début de séance, l'action China Mobile a finalement terminé sa première séance de cotation sur un modeste gain de 0,52% à 57,88 yuans.

(avec AFP)