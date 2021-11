La Bourse de Pékin a ouvert ses portes ce lundi, les nouvelles valeurs ont flambé

(BFM Bourse) - En complément des grandes places financières de Shenzhen et Shanghai, la nouvelle Bourse de Pékin doit cultiver les "petits géants", soit les start-up à fort potentiel de croissance et dotées d'une technologie avancée. 81 titres -dont dix nouveaux- y sont négociés depuis ce lundi.

31 ans après Shanghai et Shenzhen, une nouvelle place boursière vient de voir le jour en Chine. Annoncée par Xi Jinping en personne début septembre dernier, la Bourse de Pékin a accueilli 81 valeurs pour son lancement officiel ce lundi. Parmi celles-ci, 71 ont été transférées d'un marché de gré à gré, le NEEQ (pour "National Equities Exchange and Quotations"), créé en 2013, tandis que 10 entreprises se sont introduites simultanément.

Cette nouvelle place est destinée à accompagner les petites et moyennes entreprises, appelées "petits géants" par Pékin. Les exigences pour prétendre accéder à ce marché sont ainsi bien moindres que sur les autres grandes places, les entreprises devant justifier d'une valorisation boursière minimale équivalente à environ 31 millions de dollars - contre plus de 150 millions de dollars sur le STAR Market de Shanghai.

Le lancement de cette nouvelle Bourse constitue "une étape clé dans la réforme du marché des capitaux chinois", selon le président de la Commission chinoise de réglementation des marchés de titres (CSRC) Yi Huiman. "C'est important car cela renforcera le marché des capitaux à plusieurs niveaux, améliorera le système de financement des PME, stimulera l'innovation et modernisera l'économie chinoise" a-t-il ajouté.

Un groupe voit son cours multiplié par six sur la journée

Les fortunes ont néanmoins été très diverses en cette première séance de cotation: 59 des 71 valeurs ayant été transférées du NEEQ ont terminé dans le rouge quand les 10 sociétés introduites ont enregistré d'importants gains. Parmi celles-ci, un fabricant de pièces automobiles, Henan Tongxin Transmission, a vu le cours de son titre être multiplié par six par rapport à son prix d'introduction, à plus de 370 millions de dollars de valorisation en clôture. Selon Wind, les 81 groupes de la Bourse de Pékin affichait une capitalisation combinée de 45 milliards de dollars à la première clôture. "Les investisseurs courent après les actions nouvelles, tandis que les actionnaires actuels des sociétés ayant fait un transfert ont préféré prendre leur bénéfice", explique Zhou Yunnan, investisseur chez New Third Board.

Si plus de 4 millions d'investisseurs ont ouvert des comptes pour négocier sur ce nouveau marché, le volume de transactions y a seulement atteint environ 1,3 milliard d'euros, soit seulement 1% du montant quotidien combiné traité à Shanghai et à Shenzhen, selon les chiffres de Reuters. Mais cela représente tout de même environ un tiers des volumes échangés chaque jour sur le CAC 40.

Pour accéder à cette Bourse, les investisseurs individuels doivent avoir au moins deux ans d'expérience en matière d'investissement en valeurs mobilières et détenir des actions d'une valeur au moins équivalente à 78.000 dollars, ce qui correspond aux exigences requises pour participer au STAR.