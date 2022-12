Avec les craintes liées au Covid-19 en Chine, les valeurs santé sont recherchées en Bourse

(BFM Bourse) - Les investisseurs redoutent que la flambée de Covid-19 dans le pays liée à la fin des restrictions sanitaires crée de nouveaux variants du virus. Ce qui porte les valeurs du compartiment de la santé, notamment les sociétés de tests.

La Chine reste le grand point d’attention du marché. Après avoir été un temps enthousiasmés par la fin de la politique zéro-Covid du pays, les investisseurs s’inquiètent désormais des répercussions sanitaires que pourraient causer ces décisions au niveau mondial.

La Chine connaît actuellement une flambée des nouveaux cas de coronavirus, conséquence logique de la fin des restrictions très strictes qu’avait mises en place le gouvernement chinois. Les hôpitaux dans le pays sont ainsi submergés par une déferlante de malades.

Cette situation amène à redouter l’émergence de nouveaux variants du virus. "Le fait que 1,4 milliard de personnes soient soudainement exposées au SARS-CoV-2 crée évidemment des conditions propices à l'émergence de variants", a expliqué sur BFMTV Antoine Flahaut, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'université de Genève.

Bruno Lina, professeur de virologie à l'université de Lyon, en France, a quant à lui déclaré au journal La Croix : "vu l'intense circulation du virus, et donc le risque accru de mutations, un vivier potentiel de virus pourrait émerger de Chine".

Un défi pour les investisseurs

"La Chine est passée de la lutte contre tous les cas à la vie avec le virus, ce qui crée une énorme incertitude pour le début de l'année, alors que le nombre de cas augmente et que le système de santé est débordé […] pour les investisseurs, il s'agira d'apprendre au fur et à mesure en utilisant le peu de données et de preuves anecdotiques dont nous disposons", souligne Craig Erlam, d’Oanda.

Face à ces craintes, les valeurs du compartiment de la santé sont recherchées en Bourse. Notamment les groupes fournissant des tests de dépistages : Novacyt s’adjuge plus de 30% vers 16h30, une hausse à mettre au regard du nominal réduit de la valeur (0,955 euro), Eurobio Scientific gagne 6,2%, bioMérieux s’adjuge 3% et Eurofins Scientific avance de 2,6% signant la plus forte hausse du CAC 40.

D’autres valeurs liées à la santé évoluent en nette hausse, notamment la société de biotechnologies DBV (+9,7%) et le groupe pharmaceutique Ipsen (+3,6%). Sanofi de son côté s’adjuge 1,2%, surperformant le CAC 40 qui prend 0,9%.