Avant même sa cotation officielle, le cours de Luminar Technologies s'envole

(BFM Bourse) - Le spécialiste américain de la conduite autonome a conclu un contrat avec Intel, entraînant la flambée de Gores Metropoulos Inc. une société holding sans activité, préalablement cotée uniquement pour permettre d'amener Luminar en Bourse par le biais d'une fusion inversée. L'opération doit intervenir avant fin 2020.

Wall Street n'en a décidément pas fini avec la vogue des "SPAC" ou "Special-Purpose Acquisition Company", dispositif visant à permettre d'amener une entreprise en Bourse sans passer par le processus et le formalisme habituels d'une IPO (schématiquement, une société sans objet social déterminé lève des fonds et s'introduit en Bourse sur la base d'un prospectus réduit, quelques semaines ou mois avant de fusionner avec une entreprise laquelle se retrouve de facto cotée). C'est en effet la voie qu'a choisi Luminar Tecchnologies, une firme californienne spécialisée dans les capteurs et les logiciels dédiés à la conduite autonome, appelée à fusionner d'ici la fin de l'année avec une "coquille" dénommée Gores Metropoulos, actuellement dotée par son actionnaire The Gores Group d'une trésorerie d'environ 400 millions de dollars.

Le projet de cotation de Luminar via une fusion inversée avec Gores Metropoulos a été annoncé fin août, sur la base d'une capitalisation pro forma de 3,4 milliards de dollar. Soit une valeur d'entreprise de 2,9 milliards de dollars, en tenant compte du cumul de la trésorerie actuelle de chacune des sociétés et d'une injection supplémentaire de 170 millions de dollars sur laquelle se sont engagés un certain nombre de fonds de capital risque.

L'opération fera d'Austin Russel fondateur et CEO de Luminar Technologies l'un des plus jeunes self-made milliardaires de l'univers des nouvelles technologies. Âgé de 25 ans, Russel a fondé l'entreprise en ... 2012 - il avait donc 17 ans à l'époque et étudiait au Beckman Laser Institute de l'Université de Californie (Irvine), à partir d'un capteur LiDAR aux capacités décuplées par rapport à l'existant. Il a ensuite poursuivi des études à l'université de Stanford, qu'il a abandonnées rappelant le parcours de Mark Zuckerberg à Harvard (le fondateur de Facebook a fini par recevoir un diplôme honorifique treize ans après).

Employant 350 personnes, Luminar est aujourd'hui en pointe au niveau mondial dans le domaine de la conduite autonome, comptant 7 des 10 principaux constructeurs automobiles parmi ses partenaires.

La firme revendique avoir mis au point le seul système permettant actuellement la mise en œuvre des niveaux 3 à 5 de conduite autonome à des conditions de sécurité, de performance mais aussi de coûts acceptables. À partir de 2022, Volvo devrait être la première marque à intégrer à sa gamme la technologie Luminar.

Avant même la fusion effective, le titre Gores Metropoulos commence à bénéficier de l'intérêt des investisseurs. Vendredi 20 novembre, l'action s'est envolée de 20% au Nasdaq après l'annonce d'un contrat remporté par Luminar auprès de Mobileye, la filiale d'Intel (rachetée 14,7 milliards de dollars en 2017) dédiée à la conduite autonome. Lundi, le mouvement se poursuivait avec un gain de 5,8% à 13,49 dollars à l'approche de la mi-séance américaine. En matinée, l'action a même touché un nouveau plus haut historique de 14,50 dollars.

Alors que Mobileye a jusqu'ici parié essentiellement sur l'interprétation logicielle d'images recueillies par camera pour permettre la conduite autonome de véhicules, la filiale d'Intel a décidé d'incorporer la technologie LiDAR de Luminar dans ses systèmes, marquant une inflexion majeure de ses choix technologiques.

Luminar dispose aujourd'hui d'un cinquantaine de partenaires, représentant les trois quarts des entreprises composant son univers (véhicules de tourisme, poids-lours et taxis). Son carnet de commande devrait s'établir dans une fourchette de 1 à 1,3 milliard de dollars d'ici la fin de l'année.