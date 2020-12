AstraZeneca chute en Bourse, le marché s'interroge sur le prix d'achat d'Alexion

(BFM Bourse) - Le géant pharmaceutique britannique lâche plus de 6% à la Bourse de Londres lundi, les investisseurs étant dubitatifs quant au montant aligné -près de 40 milliards de dollars- pour l'acquisition d'une biotech américaine.

AstraZeneca chute lourdement lundi à la Bourse de Londres après l'annonce du rachat de la biotech américaine Alexion, spécialisée dans les maladies rares, pour une somme de 39 milliards de dollars jugée élevée par le marché. À 14h, le titre lâche 6,6% à 7.621 pence, en queue de peloton au sein d'un "Footsie" en légère hausse (+0,3%), rassuré par l'énième prolongation des discussions entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit.

En plein développement d'un vaccin contre le Covid-19, AstraZeneca a dévoilé samedi le projet d'acquisition d'Alexion, la plus grande opération de fusion dans le secteur pharmaceutique depuis le début de la crise sanitaire.

Mais les analystes s'interrogent sur le prix proposé par AstraZeneca, représentant une prime de 45% par rapport au cours de Bourse de sa cible, pour une opération financée notamment grâce à un prêt géant de 17,5 milliards de dollars de plusieurs banques américaines.

Renforcement dans l'immunologie et la recherche sur les maladies rares

"Alexion n'a pas réussi à attirer de prétendants depuis un moment, malgré la pression des actionnaires, et donc les investisseurs pourraient penser qu'AstraZeneca est un peu naïf en proposant une prime de 45%", note Russ Mould, analyste chez AJ Bell. Neil Wilson, analyste chez Markets.com, explique également la chute du cours d'AstraZeneca par "des craintes (des investisseurs, NDLR) qu'il paye trop cher" pour cette acquisition. Mais selon lui, "ce n'est probablement pas si important compte tenu du chiffre d'affaires et des liquidités générées par le secteur", qui devraient permettre au groupe de rembourser rapidement les emprunts.

Les conseils d'administration des deux groupes ont approuvé la fusion qui doit encore être validée par leurs actionnaires avec l'espoir de la conclure au troisième trimestre de 2021.

AstraZeneca, dont les points forts sont l'oncologie, les traitements cardiovasculaires et ceux contre les maladies respiratoires, va avec Alexion considérablement se renforcer dans l'immunologie et la recherche sur les maladies rares, un marché en pleine expansion.

AstraZeneca pris de vitesse par Pfizer et Moderna

La presse financière britannique estimait probable un rachat de grande ampleur pour AstraZeneca dont le cours de Bourse avait grimpé au début de la pandémie (et qui affiche toujours une hausse de 8% depuis le 1er janvier malgré le net repli du jour). Le géant britannique collabore avec l'université d'Oxford sur un vaccin contre le Covid-19, l'un des plus avancés dans la phase de développement: il attend son homologation après des tests cliniques aux résultats très favorables. L’avance prise par ses concurrents que sont notamment Pfizer et Moderna dans la course aux vaccins a néanmoins provoqué un reflux de 23% du titre AstraZeneca depuis son pic du mois de juillet.

L'opération avec Alexion constitue "un revirement de situation après la période difficile il y a six ans quand Pfizer a essayé de racheter AstraZeneca", selon Neil Wilson. Pour Russ Mould, après avoir échappé à cette offre hostile de l'américain en 2014, le rachat d'Alexion est peut-être également un moyen pour AstraZeneca "de se renforcer face à tout potentiel prédateur". Sans compter que l'expertise de la biotech ajoute une nouvelle corde à l'arc d'AstraAzeneca, avec une "technologie qui pourrait s'appliquer à d'autres domaines que les maladies rares".

(avec AFP)