Après plus d'un an de suspension de cotation, l'action Evergrande s'effondre à Hong Kong

(BFM Bourse) - Le promoteur chinois ultra-endetté perd environ 80% à la Bourse de Hong Kong ce lundi après avoir vu son action être suspendue pendant 17 mois. Le groupe a publié une réduction de ses pertes au premier semestre et a également repoussé une réunion avec ses créanciers alors qu'il renégocie sa lourde dette.

Evergrande n'avait pas vu son action s'échanger à la Bourse de Hong Kong depuis 17 mois, durée pendant laquelle le titre du promoteur immobilier chinois a été suspendu.

Ce lundi, l'action du groupe a donc effectué son grand retour, après une absence de près d'un an et demi. Les investisseurs ont fêté l'évènement comme il se devait: en vendant massivement son action. L'action Evergrande s'effondre ainsi de près de 80% à la Bourse de Hong Kong à 0,350 dollar hongkongais, devenant ainsi une "penny stock" c'est-à-dire une action dont le nominal est inférieur à 1 dollar.

L'action Evergrande a pu reprendre son cours après que l'entreprise s'est conformée à des exigences de la Bourse de Hong Kong, notamment en améliorant ses processus de contrôle interne et en publiant les résultats des exercices 2021 et 2022.

Report d'une réunion avec les créanciers

La reprise de cotation d'Evergrande survient à un moment difficile où la croissance chinoise s'essouffle, décevant les économistes, et que le marché immobilier inquiète énormément. Un autre promoteur immobilier chinois, Country Garden, n'a pas été en mesure de payer des intérêts sur ses obligations au début du mois et a été contraint vendredi de reporter à cette semaine un vote de ses créanciers sur le rééchelonnement de ses remboursements.

Evergrande lui-même a ce lundi décidé de reporter une réunion de ses créanciers qui devait commencer ce jour même, ce qui rajoute de l'incertitude sur sa restructuration financière, l'une des plus colossales que la Chine ait jamais connu, souligne Bloomberg.

Ce alors que son passif s'élève, au total, à 2390 milliards de yuans, soit environ 300 milliards d'euros, à fin juin selon ses comptes semestriels publiés au cours du week-end. Evergande a également réduit sa perte au premier semestre 2023 à 33 milliards de yuans, contre plus de 66 milliards un an plus tôt. Sur l'ensemble de 2021 et 2022, la société chinoise avait perdu plus de 580 milliards de yuans, soit plus de 70 milliards d'euros.

Erosion du cash

Evergrande a surtout brûlé du cash au premier semestre, sa trésorerie disponible passant de 2 milliards de dollars à 556 millions de dollars.

Rappelons qu'à partir de 2020, le gouvernement chinois a décidé d'assainir l'endettement massif du secteur immobilier en durcissant l'accès au crédit des promoteurs, ce qui a compliqué le refinancement des grands noms du secteur, précipitant des défauts de paiements. Evergrande avait constitué l'exemple le plus marquant et ses difficultés financières avaient agité le spectre d'un "Lehman Brothers" chinois, fin 2021.

"Il s'agissait de la victime la plus médiatisée d'une crise plus large dans le secteur de la promotion immobilière du pays. Le gouvernement était intervenu pour superviser le sauvetage, apaisant ainsi les craintes d'un effondrement désordonné qui aurait pu secouer l'économie mondiale", souligne John Plassard de Mirabaud.