Après la faillite de Wirecard, nouveau scandale en vue à la Bourse allemande?

(BFM Bourse) - Très critiqué pour son inaction face aux soupçons à l'égard de Wirecard (qui a fait faillite depuis), le gendarme allemand des marchés financiers a engagé une action au pénal contre les dirigeants de Northern Data, accusés de manipulation. Un an auparavant, un lanceur d'alerte avait déjà accusé cette entreprise informatique de trafiquer ses comptes.

Plus d'un an après la chute de Wirecard, un nouveau scandale à la Bourse de Francfort menace à nouveau d'éclabousser la place allemande.

Vendredi, la "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht", plus connue sous l'appellation de BaFin, a engagé une action pénale à l'encontre des dirigeants du fournisseur d'infrastructures informatiques dédiées au calcul haute performance Northern Data, après que cette société francfortoise a présenté, avec plusieurs mois de retard, des comptes 2020 très en-deçà de ses objectifs.

L'an dernier, la firme qui opère des services de calcul à haute performance principalement auprès des mineurs de cryptomonnaies a enregistré une perte opérationnelle de 12,3 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 16,4 millions. Northern Data disait viser 120 à 140 millions d'euros de revenus, assorti d'un bénéfice opérationnel compris entre 45 et 60 millions d'euros.

Potentielle manipulation de marché

Interrogés par le Financial Times, les services de la BaFin ont indiqué avoir mis en évidence une potentielle manipulation de marché, en déclinant de commenter davantage.

L'action Northern Data a terminé vendredi en baisse de 21%, après avoir chuté jusqu'à 43% en séance. Lundi dans les premiers échanges le titre perdait encore 13,68% à 50,50 euros, ramenant la capitalisation à moins de 800 millions d'euros. À son plus haut historique, en février 2021, l'entreprise valait près de 1,7 milliard d'euros.

L'an dernier, un lanceur d'alerte avait affirmé anonymement via Medium.com que la société, introduite en 2015, exagérait la portée de ses capacités en matière de calcul et qu'elle minimisait sa dépendance aux mineurs de cryptodevises. Dans un article détaillé, retiré depuis de la plateforme de blog, l'internaute jugeait la prétendue rentabilité des services d'hébergements de Northern Data trop belle pour être vraie: soit la firme dispose des clients les plus bêtes de toute l'industrie, soit elle ment sur ses résultats, selon le lanceur d'alerte.

Northern Data avait démenti, et son cours de Bourse avait repris son ascension jusqu'au pic de février dernier.