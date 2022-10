Après avoir mis fin à sa collaboration avec Kanye West, Adidas chute en Bourse

(BFM Bourse) - L’équipementier sportif a décidé de couper les ponts avec le chanteur, qui s’est tristement illustré par de récentes déclarations antisémites. Le titre perd encore du terrain à la Bourse de Francfort.

Adidas arrête les frais. Le célèbre équipementier sportif a annoncé ce mardi lla fin de sa collaboration avec "Ye", pseudonyme du rappeur Kanye West, qui a récemment émis des remarques à caractères antisémites.

"Adidas ne tolère pas l'antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye sont inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d'inclusion, de respect mutuel et d'équité de l'entreprise", a expliqué le groupe allemand dans un communiqué.

Cette décision a pour conséquence de mettre fin avec effet immédiat à la production des articles la marque de baskets "Yeezy" du rappeur, qui fait l’objet d’une collaboration depuis 2014 avec la société germanique.

Elle se traduira également par une charge négative de 250 millions d’euros sur le bénéfice net de la société pour l’ensemble de l’exercice 2022. Le groupe explique qu’il donnera davantage d’indications lors de la publication de ses résultats trimestriels, le 3 novembre.

Des revenus importants

Royal Bank of Canada estime dans une note les revenus annuels issus de la marque Yeezy entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d’euros. La banque canadienne évalue la perte de chiffre d'affaires pour le seul quatrième trimestre à 500 millions d’euros.

"Nous doutons qu'Adidas soit en mesure de compenser entièrement la perte des bénéfices de Yeezy en 2023, ce qui risque de peser davantage sur le sentiment [de l'action NDLR] selon nous", juge-t-elle.

A la Bourse de Francfort, Adidas perd 5% à 98,64 euros en fin de séance, ce qui creuse sa perte depuis le 1er janvier à environ 62%.

Le groupe allemand boit ainsi le calice jusqu’à la lie, après avoir annoncé vendredi un douloureux avertissement sur résultats et, fin août, le départ l’an prochain de son président du directoire, Kasper Rorsted.