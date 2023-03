ALTI TRADING : Le leader des formations en investissement sur les marchés financiers

(BFM Bourse) - PARTENAIRE - Alors que le contexte économique actuel encourage de plus en plus de particuliers à s’initier aux investissements sur les marchés financiers, l’organisme ALTI TRADING, leader dans son domaine d’activité, propose à ce jour de nombreuses formations en bourse, en trading, en cryptomonnaies, et en fiscalité, adaptées au niveau et aux objectifs de chaque personne.

Des formations en investissement pour une montée en compétences rapide

Premier organisme à avoir été certifié Qualiopi en France dans le domaine de la formation en investissement sur les marchés financiers, le centre de formation ALTI TRADING conçoit et développe de nombreuses formations sur mesure permettant d’apprendre à générer des revenus complémentaires.

Les équipes d’ALTI TRADING prennent le temps auprès de chaque membre pour définir ses objectifs et son niveau de départ, afin de pouvoir l’orienter vers la stratégie d’investissement la plus appropriée. Hormis la formation en trading, en bourse et en cryptomonnaies, la société offre un panel de formations complet, pour devenir un investisseur aiguisé et autonome, incluant le trading court terme, les investissements passifs, la psychologie ou l'analyse technique.

Quel que soit le niveau de la personne — débutant, déjà initié, voire confirmé, les équipes d’ALTI TRADING mettent en place un parcours de formation adapté à son niveau, en fonction de ses besoins propres.

« De nombreuses personnes n’osent pas se lancer dans l’investissement financier par manque de connaissances ou par crainte de perdre leur argent. Que l’on s’adresse à un néophyte ou à un investisseur déjà présent sur les marchés, notre volonté est d’accompagner chaque particulier à travers des modules bien spécifiques, pour que chacun puisse monter en compétences à son rythme », confie Charles Jacob, le Président et Directeur Général d’ALTI TRADING.

Le soutien d’une grande communauté d’entraide

Actuel leader francophone dans le domaine de la formation pour investir en bourse, l’entreprise ALTI TRADING souhaite aujourd’hui démocratiser l’ensemble de ces disciplines auprès d’un large public. Des disciplines longtemps perçues comme complexes et difficiles d’accès.

En complément de la base théorique apportée par ses formations, ALTI TRADING permet à chaque particulier de profiter d’une large communauté d’entraide disponible à tout moment de la semaine, 24h/24. Regroupant à ce jour plus de 145 000 membres actifs au sein de sa plateforme, l’organisme de formation offre ainsi la possibilité aux particuliers d’échanger avec l’équipe pédagogique, mais aussi avec tous les autres investisseurs, par l’intermédiaire d’un groupe privé ou des réseaux sociaux.

Les membres pourront également suivre chaque semaine des ateliers et des sessions de coaching individuelles ou collectives, afin de perfectionner leurs connaissances selon leurs besoins du moment. « Plus le membre va être proactif, et plus celui-ci va pouvoir apprendre de nouvelles connaissances complémentaires en plus de sa formation initiale. Le fait de partager avec les autres membres permet de corriger facilement des erreurs, et de gagner rapidement en autonomie », précise Charles Jacob.

À travers le contexte de crise sociale et les récentes manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement, de nombreux Français et Européens ont désormais pour objectif de se créer des sources de revenus complémentaires en plus de leur activité principale de salarié, par exemple. « En cette période, beaucoup de personnes prennent conscience de cet enjeu et de ce besoin ! En les incluant dans le processus de formation, ALTI TRADING leur permet de monter en compétences rapidement afin de favoriser leur réussite sur le long terme. Nous leur transmettons alors les meilleures techniques pour réaliser plus facilement leurs investissements. »

Dans un contexte de lutte sociale contre la réforme des retraites du gouvernement et d’inflation croissante, le centre de formation ALTI TRADING rappelle ainsi aujourd’hui l’intérêt et la nécessité à se tourner désormais vers l’investissement sur les marchés financiers pour générer des revenus complémentaires

Le développement d’ALTI TRADING à l’international

Obtenant la note de 4,8/5 sur le célèbre site de notation Trustpilot avec plus de 2 600 avis déposés, l’organisme de formation ALTI TRADING fait désormais figure de référence dans son domaine d’activité. Pour les membres français, grâce à la certification Qualiopi de l’entreprise, les formations peuvent être financées par Pôle Emploi, mais aussi par les OPCO pour les salariés d’entreprise. Un guide de financement est d'ailleurs téléchargeable sur le site pour être accompagné dans cette démarche.

Face au succès et à la qualité des formations proposées, la société souhaite désormais étendre son expertise à de nouveaux publics. En février 2023, l’organisme a ainsi lancé son activité à l’international, et notamment outre-Atlantique, aux États-Unis.

Entre formation théorique et accompagnement complet aux côtés des membres et des spécialistes en investissement sur les marchés financiers, le centre de formation permet à ses membres de profiter d’une expertise sur mesure répondant en tout point à l’ensemble de leurs besoins et de leurs attentes. Trading, investissement en bourse, fiscalité, cryptomonnaies ou éducation financière : chaque personne trouvera dans les formations d’ALTI TRADING des réponses appropriées à leurs différents points de blocage, permettant de faire tomber certains plafonds de verre pour se lancer en toute connaissance de cause dans l’investissement sur les marchés financiers.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec OpenMedias. La rédaction de BFM Bourse n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.