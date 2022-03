adidas : Vente de Reebok finalisée, rachats d'actions lancés

(CercleFinance.com) - adidas a annoncé lundi avoir finalisé la cession de la marque Reebok à Authentic Brands Group (ABG), une opération de 2,1 milliards d'euros qui va lui permettre de lancer de nouveaux rachats d'actions.



L'équipementier sportif - qui dit avoir d'ores et déjà reçu une grande partie du produit de la transaction - a prévu de conduire à partir de la mi-mars, et jusqu'à la fin septembre, des rachats de titres susceptibles d'atteindre 1,5 milliard de dollars.



Cette enveloppe va venir s'ajouter au programme de rachats d'actions que le groupe allemand avait dévoilé en décembre dernier, d'un montant de quatre milliards d'euros à étaler jusqu'à 2025.



A la mi-journée, l'action adidas s'inscrivait en repli de 1,6% après ces annonces.



