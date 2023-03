Adidas : Des revenus en hausse de 6% à 22 511 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Adidas présente ses résultats pour 2022. Son chiffre d'affaires sans effet de change, reflétant une croissance sur tous les marchés à l'exception de la Chine élargie, augmente de 1 %.



L'évolution du chiffre d'affaires a été soutenue par la croissance du commerce de gros (+1 %) et des activités de vente directe au consommateur de la société (+2 %). En euros, les revenus de l'entreprise ont augmenté de 6 % en 2022 pour atteindre 22 511 millions d'euros.



Le dernier trimestre 2022 a vu son chiffre d'affaires baisser de 1 %, impacté par la fin du partenariat avec Yeezy.



En 2022, la marge brute baisse à 47,3 %. Le bénéfice d'exploitation s'affiche à 669 millions d'euros, y compris des coûts non récurrents de 312 millions d'euros. La marge d'exploitation diminue à 3,0%. Le résultat net de 254 millions d'euros comprend 350 millions d'euros de coûts non récurrents.



Pour 2023, l'entreprise s'attend à une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires. ' 2023 sera une année de transition pour construire la base pour 2024 et 2025 ', commente Bjørn Gulden, directeur général d'adidas. ' Adidas a tous les ingrédients pour réussir mais nous devons nous recentrer sur notre coeur de métier: le produit, les consommateurs, les partenaires détaillants et les athlètes. '



