Point recommandations des analystes : Ubisoft, The Blockchain Group, Rubis, Chargeurs...

(BFM Bourse) - Advicenne (cours de clôture mardi 10,66 euros): Aurgalys relève son objectif de cours de 27,35 à 28,10 euros et maintient l'achat (fort).

Alstom (cours de clôture mardi 45,23 euros): AlphaValue ajuste en baisse son objectif, de 52,90 à 51,10 euros, en maintenant son conseil d'accumuler.

Chargeurs (cours de clôture mardi 21,40 euros): Berenberg porte son cours cible à 26 euros, au lieu de 23, et réitère l'achat.

Rubis (cours de clôture mardi 37,09 euros): Berenberg encore relève son cours cible de 44 à 49 euros et maintient l'achat.

Schneider Electric (cours de clôture mardi 129,02 euros): Goldman Sachs revoit sa cible en hausse, de 104 à 114 euros. Mais reste vendeur au cours actuel.

The Blockchain Group (cours de clôture mardi 1,632 euro): GreenSome Finance démarre le suivi à du titre de la société, née sur les centres de Leadmedia et complètement repositionnée, en adoptant un conseil d'achat et un objectif de 2,87 euros, calculé hors dilution potentielle due à l'acquisition de Trimane. Etant un des rares acteurs cotés permettant aux investisseurs de jouer la thématique de la technologie Blockchain, "le titre affiche un coté spéculatif important avec une forte liquidité et volatilité", précise le bureau d'études.

Ubisoft (cours de clôture mardi 61,64 euros): L'américain Wedbush Morgan réduit son objectif de 96 à 85 euros, tout en continuant à miser sur une surperformance du titre.