Point recommandations des analystes : AST Groupe, Hexaom, Stef, JCDecaux...

(BFM Bourse) - AST Groupe (cours de clôture mardi 5,50 euros): Midcap Partners réitère l'achat en vue d'un objectif ramené de 9 à 7,50 euros.

Hexaom (cours de clôture mardi 38,70 euros): Société Générale relève son conseil de conserver à l'achat avec pour objectif de cours 46,50 euros.

JCDecaux (cours de clôture mardi 24,74 euros): JPMorgan dégrade son conseil de surpondérer à neutre, en visant 27,50 euros.

Stef (cours de clôture mardi 99,50 euros): Midcap Partners vise 115 euros désormais, et non plus 116, tout en confirmant l'achat.