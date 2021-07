Point recommandations des analystes : Alstom, Believe, Somfy, Rémy Cointreau, Axa, Sodexo...

(BFM Bourse) - Alstom (cours de clôture mardi 36,04 euros): JPMorgan relève son objectif de cours de 48 à 54 euros et maintient son conseil de surpondérer.

AXA (cours de clôture mardi 21,21 euros): Morgan Stanley abaisse son conseil de surpondérer à neutre, visant 25 euros par titre.

Believe (cours de clôture mardi 14,57 euros): Après JPMorgan (positif) et UBS (neutre) c'est au tour de Société Générale d'inaugurer son conseil sur le dossier, en l'occurrence avec un conseil d'achat et un objectif de 24,10 euros.

ID Logistics (cours de clôture mardi 246 euros): Acheteur, Midcap Partners relève son objectif de 276 à 293 euros.

Medincell (cours de clôture mardi 8,90 euros): Oddo BHF commence à suivre le titre en adoptant un avis de surperformance ainsi qu'un objectif de 14 euros.

Qwamplify (cours de clôture mardi 7,94 euros): Midcap Partners relève sa cible de 10,80 à 12,10 euros, et réitère l'achat.

Rémy Cointreau (cours de clôture mardi 177,10 euros): Berenberg relève son cours cible de 139,60 à 152,10 euros en demeurant à conserver.

Sodexo (cours de clôture mardi 69,94 euros): Jefferies relève son conseil directement de sous-performance à l'achat, en visant 85 euros.

Somfy (cours de clôture mardi 143 euros): Société Générale passe à l'achat (précédemment conserver) en visant 167 euros.

Streamwide (cours de clôture mardi 33,20 euros): En vue d'un objectif de cours de 40 euros, EuroLand relève sa recommandation à l'achat (au lieu d'accumuler).

Trilogiq (cours de clôture mardi 5,25 euros): L'objectif de cours d'EuroLand ressort désormais à 9,40 euros (contre 7,90 euros). Le bureau d'études maintient son avis d'achat.

Vente-unique.com (cours de clôture mardi 15,75 euros): Midcap Partners porte son objectif à 25,70 euros, depuis 24,70, et maintient l'achat.