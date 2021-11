Point recommandation des analystes : OVH, Bic, Ipsen, McPhy Energy...

(BFM Bourse) - Bic (cours de clôture mardi 47,02 euros): Oddo BHF ramène son avis à neutre, au lieu de surperformance, avec 55,50 euros pour objectif.

Ipsen (cours de clôture mardi 89,56 euros): Berenberg reprend le suivi du dossier en conseillant de conserver, ciblant 93 euros par titre.

McPhy (cours de clôture mardi 20,72 euros): Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 31,30 euros.

OVH (cours de clôture mardi 20 euros): Après avoir observé un délai de discrétion (de façon à couper court aux conflits d'intérêt le temps de l'opération et l'expiration de l'option de surallocation) les analystes employés par les banques ayant participé à l'introduction commencent livrer leurs avis. Credit Suisse anticipe une surperformance du titre, ciblant 27 euros. Citigroup conseille l'achat avec un cours cible de 28 euros et JPMorgan recommande de surpondérer en visant 25 euros. Goldman Sachs et Morgan Stanley se détachent quelque peu : le premier adopte un avis neutre (pour un objectif de 24 euros) et le second une pondération en ligne, visant 21,50 euros.