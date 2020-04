ACCOR : Un call adapté à notre scénario

(BFM Bourse) - ACCOR constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 2031Z émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 30 € et d’échéance moyenne au 18/12/2020.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que le biais baissier de fond reste puissant, une réaction haussière s'organise sur l'action ACCOR à partir d'une base de soutien (support fragile à 22 euros). Ce rebond, par les volumes qui l'accompagnent, n'a pas pas de valeur de retournement durable, et plus les cours se rapprocheront des parties hautes des corps des bougies allongées des 26 et 27 mars, plus les probabilités de rechute deviendront fortes. L'outil proposé est réservé aux investisseurs les plus actifs.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 2031Z, sur ACCOR, à 0.390 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 27.990 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 23.700 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.39 € CALL Objectif : 27.990 € Stop : 23.700 € Mnemo : 2031Z Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 30.00 € Echéance : 18/12/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime