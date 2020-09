ACCOR : Put warrant en guise de couverture

(BFM Bourse) - ACCOR constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 299MZ émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 20 € et d’échéance courte au 19/03/2021. L'effet de levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action ACCOR permet d'identifier une tendance baissière à moyen terme. Cette tendance de fond est puissante, et nous sert de cadre générale de travail sur le sous-jacent. Dans l'immédiat, la très nette divergence de dynamique entre cours et volumes depuis le 23 septembre invite à plus grande prudence, tout comme la structure en harami baissier en cours de construction ce mardi, ainsi qu'un nouvel échec au contact de la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 299MZ, sur ACCOR, à 0.350 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 21.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 25.010 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.35 € PUT Objectif : 21.010 € Stop : 25.010 € Mnemo : 299MZ Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 20.00 € Echéance : 19/03/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime