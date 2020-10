Accor : Accord en vue d'acquérir SEC Consult Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce un accord en vue d'acquérir SEC Consult Group, fournisseur de services de conseil en cybersécurité, lui permettant de se renforcer en Allemagne, Autriche et Suisse (région DACH) avec plus de 600 experts et de 'confirmer sa place de numéro un en Europe'.



SEC Consult est spécialisé dans la fourniture de services de conseil en cybersécurité, de tests d'intrusion, d'opérations en red teaming et d'évaluation technique dans les régions DACH, APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie) et en Amérique du Nord.



Ses plus de 200 spécialistes servent les plus grandes entreprises, notamment dans la finance, l'énergie, la technologie et le secteur public. La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des approbations antitrust.



