Accor : Va soumettre la nomination de Mme Anne-Laure Kiechel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Accor a décidé de soumettre la nomination de Mme Anne-Laure Kiechel à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et qui se tiendra le 17 mai 2023.



En cas d'approbation de cette proposition de nomination par l'Assemblée Générale, Mme Anne-Laure Kiechel serait qualifiée d'administratrice indépendante.



Mme Anne-Laure Kiechel est depuis le 1er janvier 2022 membre du Comité des Politiques de développement des Nations Unies.



' Mme Anne-Laure Kiechel apportera au Conseil d'administration sa grande connaissance des enjeux géoéconomiques internationaux et financiers ' indique le groupe.



Le Conseil d'administration a également décidé de proposer les renouvellements des mandats de M. Sébastien Bazin, Président-directeur général, de Mme Iris Knobloch, Vice-Présidente du Conseil et

administratrice référente et M. Bruno Pavlovsky, Président du Comité des nominations et des rémunérations.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.