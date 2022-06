Accor : Stifel reste à vente

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme son conseil 'vente' et son objectif de cours de 28 euros sur Accor, considérant, après une étude du potentiel de reprise des résultats sur les trois prochaines années, que 'demeurent certains défis à venir et un risque potentiel pour les attentes'.



Le broker revendique une vision prudente sur la trajectoire des résultats 2023-24, sur fond 'de vents contraires macro grandissants, de déficiences structurelles en business et international, ainsi que de quelques facteurs spécifiques au groupe liés à sa stratégie'.



'De plus, nous pensons que la valorisation échoue toujours à refléter les fondamentaux, le titre se traitant globalement en ligne ou au-dessus de ses pairs légers en actifs, malgré ce que nous considérons comme un business model moins résilient', ajoute-t-il.



