Accor : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Accor avec un objectif de cours relevé de 32,5 à 38 euros, estimant que la chaine hôtelière 'devrait continuer à bénéficier du newsflow lié au vaccin et à la réouverture des frontières'.



'Outre son exposition géographique internationale qui bénéficiera de la reprise des voyages courant 2021 notamment en Europe, Accor dispose de fondamentaux solides dont un bilan sain qui permet de faire face au choc actuel', juge l'analyste.



'Au sein de l'univers asset light, nous apprécions également l'exposition plus importante d'Accor aux contrats de management (59% du portefeuille contre 37% en franchise) qui offrent un levier opérationnel supplémentaire avec le retour des incentive fees', poursuit-il.



