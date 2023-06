Accor : Oddo BHF relève sa cible avant un CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Accor, qui entre également dans sa liste de valeurs recommandées Large caps, avec un objectif de cours relevé de 40 à 42 euros à la suite d'un relèvement de ses estimations pour la chaine hôtelière.



Le bureau d'études anticipe des RevPAR en hausse de 17,4% pour 2023 et de 4,6% pour 2024. Au total, sur 2023/2025, ses EBITDA et BPA sont relevés de 4% et il est désormais 5% au-dessus du consensus en moyenne sur l'EBITDA 2023/2024.



L'analyste anticipe un discours positif sur le potentiel d'Accor, lors de son CMD du 27 juin, avec un 'focus sur le fort potentiel de croissance sous la nouvelle organisation', et pense que le dossier dispose de nombreux catalyseurs positifs au cours des prochains mois.



