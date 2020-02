Accor : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo s'attend à une croissance des RevPAR de 2,1% en 2019e, suggérant 0,6% au 4ème trimestre après 0,7% au 3ème trimestre. ' Les tendances déjà observées au 3ème trimestre devraient se poursuivre '.



' Nous anticipons un EBITDA de 831 ME, dans le milieu de fourchette de la guidance resserrée de 820/840 ME (consensus 829 ME). Enfin, nous anticipons un FCF récurrent de 434 ME en 2019e et un dividende de 1.06 E (contre 1.05 E en 2018) ' annonce Oddo.



' Encore peu de visibilité sur 2020 : vue plus prudente sur les RevPAR Hormis l'Asie Pacifique, les RevPAR devraient progresser dans les principales régions d'Accor '.



Au total pour le groupe, Le bureau d'analyses s'attend à une croissance des RevPAR de 0,5% en 2020e. ' Notre hypothèse d'EBITDA est révisée en baisse de 5% à 846 ME en 2020e (vs consensus 850 ME) '.



Oddo confirme son opinion Achat sur le titre et ajuste son objectif à 45,0 E (contre 46 E).



