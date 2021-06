Abivax : Abivax avance dans la polyarthrite rhumatoïde et poursuit son redressement en Bourse

(BFM Bourse) - Les résultats d'efficacité et de tolérance jugés "excellents" de la molécule phare de la biotech, ABX464, dans un essai clinique de phase 2a pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sont salués par le marché. Le groupe vise désormais le lancement de la phase 2b début 2022.

Un mois après avoir dévoilé des résultats jugés "impressionnants" avec sa molécule ABX464 auprès de patients atteints de rectocolite hémorragique -une maladie inflammatoire chronique de l'intestin- dans un essai clinique de phase 2b, Abivax remet le coup en annonçant de nouveaux résultats positifs d'une étude de phase 2a de sa molécule vedette chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.

Le critère principal d’évaluation de cette étude a été atteint, démontrant une bonne tolérance de la dose de 50 mg d’ABX464 (administrée une fois par jour durant les 12 semaines du traitement d’induction) en association avec du méthotrexate (MTX), un agent de la classe des antimétabolites, actuellement utilisé dans le traitement des maladies auto-immunes. "Une différence statistiquement significative a été observée sur le critère d’efficacité clé ACR20 dans la population PP (per protocol, à savoir qui ne prend en compte que les patients inclus dans un essai clinique qui étaient conformes aux critères d'inclusion et qui ont participé à l'essai du début à la fin, NDLR) avec 60% de patients traités par 50mg d’ABX464 atteignant ce critère comparé à 22% dans le groupe placebo" souligne Abivax.

Le critère d'efficacité en question correspond au score ACR de l’American College of Rheumatology, qui mesure l’efficacité des traitements pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. L’ACR 20/50/70 correspond à une amélioration de plus de 20, 50 ou 70% du nombre d'articulations douloureuses, ≥ de même que du nombre de synovites (inflammation d'une membrane synoviale, généralement associée aux arthrites) et une amélioration similaire de 3 items parmi les 5 suivants: évaluation de la douleur par le patient, appréciation globale de la maladie par le patient, appréciation globale de la maladie par le praticien, auto-questionnaire évaluant le handicap fonctionnel et marqueur biologique de l'inflammation (CRP). Le niveau d’ACR20 est le seul critère exigé par les autorités réglementaires américaines (FDA) afin de permettre l’enregistrement d’un produit dans l’indication polyarthrite rhumatoïde.

Basé sur ces résultats, Abivax se prépare à démarrer un programme clinique de phase 2b dans la polyarthrite rhumatoïde début 2022 est-il également indiqué dans le communiqué publié ce mercredi par la biotech.

"Je suis ravie de ces résultats positifs de phase 2a. Le traitement avec 50 mg d’ABX464 en dose orale quotidienne unique s’est révélé bien toléré et efficace chez les patients en phase d’induction de l’étude. Cela est remarquable, car ces résultats préliminaires sont équivalents à ceux des traitements actuellement disponibles" s'enthousiasme la professeure Claire Daien, rhumatologue à l’hôpital universitaire de Montpellier et principale investigatrice de l’étude.

Le PDG d'Abivax, le professeur Hartmut Ehrlich, se projette déjà et estime qu'avec ces résultats préliminaires de phase 2, "nous pensons qu’ABX464 pourrait avoir un potentiel important en tant que nouvel agent anti-inflammatoire hautement différencié pour de multiples indications dans les maladies inflammatoires".

En 2020, le nombre de cas diagnostiqués de polyarthrite rhumatoïde dans les pays du G7 (États-Unis, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Japon) était estimé à 3,8 millions. Et "malgré les options thérapeutiques existantes, y compris les médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) biologiques, 74% de patients se déclaraient insatisfaits de leur traitement, rappelle Abivax.

L'annonce du jour est saluée par un gain de 5,3% à 30,8 euros, nettement réduit toutefois par rapport au bond initial de près de 15%. Après avoir flanché en début d'année à l'annonce de l'arrêt de son projet dans le Covid, le cours de la biotech n'affiche ainsi plus que 8,6% de baisse depuis le 1er janvier.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse