Abionyx pharma : Midcap voit Abionyx quintupler en Bourse, le titre décolle

(BFM Bourse) - Alors que l'action de la société toulousaine de biotechnologies n'a pas échappé à la baisse des marchés du premier semestre, une étude laudative publiée par TP Icap Midcap fait redécoller Abionyx. Selon leur analyse, le potentiel du titre peut aller jusqu'à 8,1 euros, soit 400% de progression.

Fondée sous le nom de Cerenis et visant au départ le traitement du cholestérol, l'entreprise s'est réinventée depuis 2019 sous l'impulsion de nouveau dirigeants, focalisant ses travaux de recherche dans des domaines sans solutions thérapeutiques et sur la base de nouveaux protocoles. De premiers résultats prometteurs ont d’ores et déjà été communiqués dans les maladies rénales (statut médicament orphelin LCAT), dans les maladies oculaires, dans le choc septique (étude phase IIa en Italie financée par un consortium), ainsi que dans le domaine du Covid-19, rappelle TP Icap Midcap.

En décembre 2021, la société a annoncé son rapprochement avec Iris Pharma, un CRO reconnu dans le domaine ophtalmologique, apportant un savoir-faire de plus de 30 ans dans le développement de médicaments et dispositifs médicaux. Une opération qui devrait permettre d’accélérer les développements d’Abionyx, et valide l’efficacité de la molécule CER-001 par un professionnel reconnu du secteur, et laisse augurer de revenus significatifs dans ce domaine à horizon 2025-2026 selon le bureau d'études.

"Le changement d’actionnariat et de dirigeants, le repositionnement des programmes de recherche, les premiers résultats publiés, et le rapprochement avec Iris Pharma (opération payée en titres sur la base d’une valeur de 3,6 euros par action en décembre 2021) ont permis de porter le titre au cours des dernières années". L'action a été multipliée par 2,9 en 2019, 2,5 en 2020 et 2,5 en 2021.

Mais depuis le début de l’année 2022, le titre n'a pas échappé au marasme général, se repliant de plus de 35% "ce qui offre selon nous un bon point d’entrée et nous conforte dans notre opinion d'acheter", mentionne l'analyste Claire Deray au terme d'une étude de trente pages sur Abionyx. Dans ce contexte, Midcap vise un cours de 8,10 euros par action, soit un potentiel de hausse de plus de 400% par rapport à la clôture de lundi.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse