Abionyx pharma : La biotech Abionyx va lever des fonds avec une très forte prime sur son cours de Bourse

(BFM Bourse) - Un mois après l'annonce de discussions avec Iris Pharma, la biotech toulousaine va prendre le contrôle de ce spécialiste niçois de l'ophtalmologie pour 5 millions d'euros. Les actionnaires d'Iris ont accepté d'être rémunérés en actions Abionyx avec une prime de plus de 140% sur son dernier cours de Bourse, entraînant une forte réévaluation du cours jeudi matin.

L'annonce le mois dernier de discussions avec Iris Pharma, l’un des leaders mondiaux de la recherche préclinique et clinique en ophtalmologie sous contrat, en vue d'un rapprochement stratégique avait déjà largement dynamisé le cours d'Abionyx (+78% en deux séances). Depuis, le titre a sensiblement corrigé, perdant 30% depuis un pic de plus de trois années au-delà des 2 euros touché le 14 octobre. Mais l'officialisation mercredi soir du projet et surtout les modalités financières retenues relancent Abionyx, en hausse de 36,5% à 2,02 euros vers 10h30 jeudi.

Après Bourse mercredi, Abionyx a fait part de la signature d'un accord avec les actionnaires d'Iris Pharma (non cotée) pour en racheter la totalité du capital à une valeur fixée à 5 millions d'euros. Les actionnaires d'Iris apporteront leurs part en échange d'actions Abionyx à émettre lors d'une prochaine augmentation de capital en nature, au prix unitaire de 3,60 euros, à comparer à un dernier cours en clôture de 1,48 euro. Cette très forte prime (+143%) permet de limiter fortement la dilution pour un actionnaire lambda, puisque le nombre d'actions nouvelles à ce prix ne représente qu'environ 5,6% du capital actuel.

La firme procèdera en outre à une augmentation de capital en numéraire d'un même montant de 5 millions et au même prix, pour contribuer au financement de ses programmes dans l’ophtalmologie. Plus de 75% du montant de cette augmentation en numéraire fait déjà l'objet d'engagements de souscription, en particulier de la part du premier actionnaire et président du conseil, Emmanuel Huynh, et du directeur général Cyrille Tupin qui conjointeront souscriront jusqu'à 22,4% de l'opération, en s'engageant à conserver les titres acquis au moins un an (et au moins deux ans les trois quarts de ces titres).

La dilution finale au terme de ces deux opérations sera de l'ordre de 10%.

L’expertise acquise par Abionyx comprend l’ensemble des activités de développement préclinique et clinique d'Iris (qui a participé au développement de plus de 70 médicaments et dispositifs médicaux oculaires aujourd’hui sur le marché international) axées sur l’ophtalmologie. Ainsi, la firme toulousaine entend structurer et développer un portefeuille de bioproduits HDL au sein de la première famille de biomédicaments en ophtalmologie, dont déjà trois candidats médicaments pour la phase clinique et 14 indications à venir en ophtalmologie sont d’ores et déjà identifiés.

L'objectif est grâce aux équipes d’Iris pharma d'accélérer les développements d'Abionyx de manière à disposer de trois nouveaux programmes cliniques et/ou d’une AMM pour un nouveau candidat biomédicament dans le domaine de l’ophtalmologie d’ici 2024.

"Grâce aux programmes de développement préclinique et clinique anticipés avec Iris Pharma, Abionyx Pharma se donne les moyens de créer une plateforme technologique unique pour développer la première classe de biomédicaments dans l’ophtalmologie, afin de traiter des maladies ophtalmologiques, y compris les plus sévères et les plus rares", a commenté le DG Cyrille Tupin. "La combinaison de l’expérience d’Abionyx Pharma en matière de bioHDL, tant dans les études cliniques que dans la fabrication de biomédicaments, et de l’expertise mondiale d’Iris Pharma dans le développement préclinique et clinique spécialisé confère à notre association une force unique pour accélérer la mise sur le marché des premiers biomédicaments en ophtalmologie. En outre, Abionyx poursuivra son développement dans la franchise rénale qui reste la plus avancée, et maintiendra l’exploitation d’Iris Pharma dans les services de découverte de médicaments en ophtalmologie. Les capitaux provenant de l’émission de nouvelles actions contribueront au financement de nos programmes dans l’ophtalmologie".

L'activités de services en ophtalmologie sera gérée sous la direction de l'actuel patron d'Iris, Yann Quentric, de manière indépendante en tant que filiale, afin de garantir la confidentialité vis-à-vis des recherches menées pour ses clients (le fait qu'aucun autre acteur ne développe de semblables biomédicaments dans l'ophtalmologie éliminant quoi qu'il en soit le risque de conflit d'intérêt).

