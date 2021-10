Abionyx pharma : La biotech Abionyx discute d'un potentiel rapprochement avec Iris Pharma

(BFM Bourse) - Dans le prolongement de ses récentes avancées dans le domaine de l'ophtalmologie, la biotech toulousaine annonce l'ouverture de discussions avec Iris Pharma, une société de recherche clinique sous contrat (CRO) figurant parmi les leaders mondiaux de la spécialité.

Les évènements s'accélèrent pour Abionyx Pharma (anciennement Cerenis), dans le prolongement des récentes avancées sur son composé phare CER-001 dans le domaine de l'ophtalmologie. La firme a annoncé lundi soir initier des échanges avec la société française Iris Pharma, l’un des leaders mondiaux de la recherche préclinique et clinique en ophtalmologie sous contrat, en vue d’un éventuel rapprochement stratégique. Si les modalités envisagées d'un tel rapprochement (fusion ou rachat de l'une par l'autre société ?) ne sont pas précisées à ce stade, Abioonyx précise que l’activité principale d'Iris -la recherche sous contrat pour le compte de grands labos- a "vocation à rester séparée de l’activité biotech et à continuer de croître".

Ces échanges font suite aux résultats cliniques positifs constatés par Abionyx Pharma sur le CER-001, un "biomédicament" (le premier mimétique du bio-HDL, ou "bon" cholestérol) dont l'administration a permis de faire disparaître le flou visuel (lié à des dépôts cornéens) chez une patiente atteinte d'une maladie ultra-rare, la déficience en lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT), et aux premiers résultats précliniques dans l’uvéite qui selon la société "préfigurent un potentiel thérapeutique majeur de la bio-HDL en ophtalmologie", et illustre plus largement le rôle des lipides dans les pathologies oculaires.

Fondée en 1989, Iris a contribué au développement de plus de 70 médicaments et dispositifs médicaux oculaires aujourd'hui présents sur le marché en Europe ou aux Etats-Unis notamment dans le glaucome, la sécheresse oculaire, les infections et les allergies. L'entreprise est implantée dans les Alpes-Maritimes ainsi qu'à Paris à l'Institut de la Vision, le pôle de recherche dédié aux maladies de la vision du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts.

