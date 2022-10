Abbott laboratories : Objectifs à nouveau relevés pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abbott indique relever ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année 2022, le prévoyant désormais entre 5,17 et 5,23 dollars, à comparer à une prévision d'au moins 4,90 dollars présentée il y a trois mois.



Au troisième trimestre, le groupe de santé a engrangé un BPA ajusté de 1,15 dollar, pour un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars, en diminution de 4,7% sur une base publiée, mais en augmentation de 1,3% sur une base organique (hors effets de change).



Le PDG Robert Ford se dit 'particulièrement satisfait de la croissance plus forte des ventes de dispositifs médicaux aux États-Unis, alimentée par plusieurs lancements de produits récents, et de la solide performance des produits pharmaceutiques établis'.



