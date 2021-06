Abbott laboratories : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Abbott Labs annonce abaisser ses objectifs pour 2021, visant désormais un BPA entre 2,75 et 2,95 dollars en données publiées, et entre 4,30 et 4,50 dollars en données ajustées, 'reflétant une forte croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente'.



Le groupe de santé explique cette révision en baisse par une 'demande récente et projetée plus faible pour des tests de la Covid-19', tandis que 'ses activités de base, hors ventes liées aux tests Covid-19, continuent d'atteindre une croissance vigoureuse'.



