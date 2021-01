AB SCIENCE : Un point d'entrée graphique intéressant

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action AB SCIENCE, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

Depuis la séance de breakout du 16 décembre, marquée par l'explosion de la volatilité et des volumes, et par un gap ample non recouvert depuis, la configuration s'est métamorphosée, le curseur ayant été poussé brutalement vers l'offensive. La capacité d'extension les 22 et 23 décembre sur deux "longs blancs" d'affilée est particulièrement parlante. Le titre s'est légitimement engagé depuis dans une phase de respiration, et son stade de développement laisse augurer un réveil des cours.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action AB SCIENCE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre AB SCIENCE au cours de 16.720 € avec un objectif à 20.090 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 15.990 €.

Le conseil AB SCIENCE Positif 16.720 € Objectif : 20.090 € Potentiel : +20.16 % Stop : 15.990 € Résistance(s) : 20.100 / 21.850 / 25.000 Support(s) : 16.060 / 15.000 / 11.660

