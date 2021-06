Ab science : Une suspension d'essai clinique et beaucoup de questions sur AB Science

(BFM Bourse) - L'action AB Science demeure incotable mardi en début de séance face à l'afflux d'ordres vendeurs, la biotech venant d'annoncer avoir identifié un risque potentiel d'accident cardiaque lors des essais sur sa molécule phare masitinib. Les études en cours sont arrêtées, le temps d'investiguer.

C'est le risque le plus redouté lors du développement d'un nouveau médicament: la découverte d'un risque potentiel pour la santé, obligeant quoi qu'il en soit d'arrêter les études en cours le temps d'analyser les données plus en profondeur. Avec au bout du compte dans le meilleur des cas un retard plus ou moins important, si les doutes sont levés. Et dans le pire, l'arrêt pur et simple du développement. Dans le cas d'AB Science et son masitinib, ce serait une issue catastrophique, puisque la seule autre molécule du portefeuille, AB8939, est à un stade encore très précoce.

Dans ce cadre, les investisseurs tentent de fermer leurs positions sur AB Science mais avec plus de 465.000 titres vendus "au marché" sans contrepartie à l'achat suffisante, le titre est incapable de coter alors que la société a fait savoir qu'elle avait décidé "d’arrêter les inclusions de nouveaux patients ainsi que l’initiation du traitement dans ses études cliniques au niveau mondial avec le masitinib", un traitement visant à réguler le système immunitaire dans un panel d'indications très large, alors qu'un risque de cardiopathie ischémique vient d'être détecté.

Cette décision fait suite à des discussions avec les autorités réglementaires tant en France (ANSM) qu'à l'étranger. Cela concerne concrètement la phase 3 dans la mastocytose (AB15003), la phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique (AB19001) et la phase 2 dans le Covid (AB20001). La biotech a donc déposé, ou va déposer sans délai, une demande "d’arrêt temporaire d’étude" dans tous les pays concernés par ces études.

Beaucoup d'actions vendues avant l'annonce

AB Science explique avoir détecté, lors d’une analyse rétrospective des études contrôlées et avec levée d’aveugle du masitinib, un potentiel risque de cardiopathie ischémique - des troubles cardiaques pouvant s'installer insidieusement pendant des années et aller jusqu'à l'infarctus.

"La sécurité des patients est notre priorité. AB Science est engagé à poursuivre le développement du masitinib dans les indications initiées, en garantissant la sécurité des patients. AB Science travaille en complète collaboration avec les autorités réglementaires dans le but de reprendre les inclusions dans ces études", a mentionné la société dans un communiqué.

Mais l'annonce se double d'une interrogation supplémentaire. La semaine dernière, alors que cette nouvelle potentiellement catastrophique n'était pas survenue, le cours d'AB Science a déjà violemment décroché. L'action a perdu 16,43% jeudi et 9,91% vendredi, avec respectivement 517.096 puis 611.966 actions échangées. Soit les plus importants volumes d'échanges de l'année après ceux du 25 janvier, séance où le titre avait bénéficié d'un fort intérêt à l'annonce de résultats précliniques sur l'effet antiviral de sa molécule en tant que potentiel traitement du Covid.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse