Ab science : La biotech AB Science reçoit un feu vert aux Etats-Unis pour initier une étude, son action progresse

(BFM Bourse) - La Food and Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire américaine, a donné son aval au lancement d’une étude de phase 3 qui évalue le mastinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques.

AB Science connaît un magnifique "newsflow" (le flux d’annonces qui anime l’évolution boursière d’un titre) sur cette dernière semaine de 2022. Après avoir vu mercredi sa molécule phare, mastinib, obtenir le statut de médicament orphelin en Suisse, la société de biotechnologies fondée en 2001 et introduite en Bourse en 2010 a reçu un feu vert aux Etats-Unis.

La Food and Drug Administration (FDA) , l’autorité sanitaire américaine, a ainsi donné son approbation au groupe pour lancer une étude confirmatoire de phase 3 AB20009 évaluant mastinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques.

Il s’agit de la troisième autorisation reçue par le mastinib de la part de la FDA pour une étude de phase 3, après les études dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA, également appelée maladie de Charcot) et la maladie d’Alzheimer.

Environ 500.000 patients concernés

"Nous sommes très heureux d’obtenir l’autorisation de la FDA pour cette étude confirmatoire. Cela marque l’intérêt des autorités de santé pour le programme du mastinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques et les maladies neurodégénératives plus largement, pour confirmer que le masitinib a un rôle neuroprotecteur via son mécanisme d’action auquel nous croyons sur la base des données scientifiques et cliniques", a déclaré le professeur Patrick Vermersch, investigateur principal de l'étude et professeur de neurologie à l'Université de Lille, dans un communiqué.

L’étude AB20009 est actuellement en phase de recrutement actif, et vise à évaluer la tolérance et l'efficacité du mastinib administré à la dose de 4,5 mg/kg/jour chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active. Cette étude doit confirmer les résultats positifs obtenus dans l’étude de phase 2B/3 AB07002.

Selon AB Science, les formes progressives primaires et secondaires non actives représentent respectivement environ 15% et 35% des cas de sclérose en plaques, soit environ 500.000 patients aux Etats-Unis et en Europe. Il n’existe actuellement qu’un seul traitement pour les formes progressives primaires et aucun pour les formes secondairement progressives non-actives.

A la Bourse de Paris, l’annonce est bien accueillie par le marché, l’action AB Science avançant de 13,6% à 7,625 euros vers 10h30. Sur l’ensemble de la semaine, le titre progresse de près de 24%. Ce qui permet à l’action de limiter son repli sur l’ensemble de 2022 à 38%.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse