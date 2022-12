Ab science : Porté par un succès en Suisse pour sa molécule phare, AB Science décolle en Bourse

(BFM Bourse) - La biotech a vu le mastinib obtenir le statut de médicament orphelin dans le pays helvétique.

Dans un marché atone où les annonces d’entreprises se font rares, AB Science se distingue. La société de biotechnologies fondée en 2001 et introduite en Bourse en 2010 a ainsi livré une nouvelle positive au sujet de sa molécule phare, mastinib.

L’Institut Suisse des Produits Thérapeutiques, Swissmedic, a accordé à cette molécule le statut de médicament orphelin dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA, également appelée maladie de Charcot).

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La SLA se caractérise par une dégénérescence et la mort de certains motoneurones qui cessent d’envoyer des messages aux muscles, causant ainsi une paralysie progressive. Elle cause le décès du patient à l’issue d’une période allant de 3 à 5 ans. Sa prévalence dans les pays occidentaux est d'environ 6 pour 100.000 personnes, ce qui correspond à environ 30.000 cas en Europe et 20.000 aux États-Unis.

La désignation de médicament orphelin en Suisse est accordée aux produits développés dans le but de traiter une maladie mortelle ou chroniquement invalidante qui ne touche pas plus de 5 personnes sur 10 000 dans le pays, ou dont la substance active a été reconnue comme un médicament important pour les maladies rares dans un autre pays disposant d'un contrôle équivalent des médicaments.

Cette désignation permet plusieurs bénéfices, notamment une procédure d’autorisation simplifiée pour la molécule, et une période de protection des documents prolongée de 15 ans.

Mastinib a déjà reçu la désignation de médicament orphelin de la part de la Food and Drug Administration, l’autorité sanitaire américaine, et de l’Agence européenne des médicaments.

Revers au Canada

A la Bourse de Paris, le marché apprécie la nouvelle, l’action AB Science prenant 8,1% à 6,475 euros, en début d'après-midi. Le titre perd toutefois 46% depuis le début de l’année.

AB Science avait enregistré mi-décembre un important revers au Canada où l’agence de santé locale, Health Canada, lui a adressé un avis d’insuffisance pour le mastinib, interrompant l’examen de la molécule. Ce qui avait fait plonger son cours de Bourse.

Outre l’examen prioritaire au Canada, AB Science a déposé fin août une demande d’autorisation pour mastinib dans le traitement de la SLA auprès de l’Agence européenne du médicament (EMA). La demande a été validée et l’examen du dossier par comité des médicaments à usage humain de l’EMA doit rendre son avis dans un délai de 210 jours, soit vers fin mars a priori.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse