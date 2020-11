Ab science : Grâce à un prêt de la BEI, AB Science va pouvoir accélérer pour son traitement du Covid

(BFM Bourse) - En passe d'enregistrer cette année sa meilleure performance annuelle depuis 2012, AB Science profite lundi de l'attribution par la Banque européenne d'investissement d'un prêt jusqu'à 15 millions d'euros pour développer sa molécule masitinib en tant que traitement de la pneumopathie à coronavirus.

C'est une première parmi les biotechs françaises. AB Science va bénéficier du programme "Prêt Covid" de la Banque européenne d'investissement (BEI) qui vise à soutenir le développement d’un traitement de la maladie (au total, la BEI a dégagé 6 milliards d’euros pour soutenir des infrastructures médicales, des activités de recherche ou d’autres financements liés aux vaccins et aux traitements). En l'espèce, un accord de prêt d’un montant global de 15 millions d’euros en faveur d'AB Science a été signé ce lundi.

Le prêt Covid-19 permettra à AB Science de financer le programme de développement clinique évaluant sa molécule phare masitinib -agissant sur le système immunitaire et qui a déjà donné lieu à des résultats positifs dans l'asthme sévère ou encore la sclérose en plaque- en tant que traitement de la Covid-19. À l'égard de la Covid-19, il a été mis en évidence lors d'essais précliniques un double mécanisme d’action à la fois anti-inflammatoire et antiviral.

Le masitinib inhibe en effet directement la protéase 3CL, la protéase principale du SRAS-CoV-2. Sans la protéase, les particules virales ne peuvent pas s’assembler dans la cellule infectée. Même si cela n'élimine pas complètement le virus de l'organisme hôte, cette stratégie a été utilisée avec succès pour traiter plusieurs infections virales dans des maladies comme le Sida ou l’hépatite C.

Une enveloppe débloquée en plusieurs étapes

Le prêt Covid-19 accordé à AB Science est composé de deux tranches de six millions d’euros chacune, et d’une troisième tranche de trois millions d’euros. La première tranche devrait être libérée dans les prochaines semaines. Les deux autres tranches seront libérées en fonction de l’atteinte de certains jalons, relatifs notamment aux avancées de l'étude d’AB Science pour le traitement de la Covid-19 et aux futurs financements en capitaux propres que la biotech parviendra à mettre en place. Ce prêt est complété par un accord d’émission de bons de souscription d’actions au bénéfice de la BEI (ces bons lui donneront le droit de souscrire à des actions d’AB Science avec une décote de 5% par rapport au cours).

La biotech ajoute que des discussions ont été engagées pour un financement complémentaire relatif aux autres indications dans lesquelles le masitinib est ou pourrait être évalué, pour une enveloppe maximale de 30 millions d’euros.

"Je suis très heureux d’annoncer ce financement avec AB Science. La lutte contre la Covid-19 est une priorité de l’action de la Banque de l’Union Européenne et le soutien au développement d’options thérapeutiques susceptibles de répondre à la situation d’urgence sanitaire s’inscrit dans cette démarche" a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Vers une année exceptionnelle en Bourse

"Le prêt de la BEI pour soutenir le développement du masitinib dans la Covid-19 démontre que le masitinib est une option crédible grâce à son double mécanisme d’action antivirale et anti-inflammatoire. Nous espérons que ce premier financement sera le début d’un partenariat pérenne avec la Banque européenne d’investissement, notamment pour accélérer le développement de nouveaux médicaments pour des maladies où les solutions thérapeutiques sont inexistantes ou insuffisantes", a indiqué de son côté Alain Moussy, cofondateur et PDG d'AB Science.

À la suite de la conclusion de ce contrat de financement, le cours de la biotech progressait de 4,12% à 10,36 euros vers 12h00, ce qui équivaut à une progression de 92,6% depuis le 1er janvier. À ce stade, il s'agirait de la meilleure performance annuelle du titre depuis l'exercice 2012, où il avait triplé de valeur.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse