Ab science : Perte opérationnelle creusée de 15% en 2022

(CercleFinance.com) - AB Science a dévoilé une perte opérationnelle de 15,9 millions d'euros au titre de l'année 2022, creusée de 15,4% par rapport à celle de l'exercice précédent, et affiche une trésorerie de 7,3 millions d'euros au 31 décembre 2022.



A cette trésorerie s'ajoute l'apport de 11,5 millions d'euros dans le cadre de l'augmentation de capital conclue en avril 2023, 7,1 millions au titre du CIR pour 2020 et 2021, et six millions pour la deuxième tranche du financement avec la BEI tirée en janvier 2023.



Les produits d'exploitation du laboratoire pharmaceutique, exclusivement constitués du chiffre d'affaires lié à l'exploitation d'un médicament en médecine vétérinaire, se sont élevés à 958.000 euros en 2022, contre 1,61 million un an plus tôt.



