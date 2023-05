Ab science : Health Canada a repris le dossier du masitinib

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que l'autorité de santé canadienne (Health Canada) a émis une lettre d'acceptation après examen préliminaire pour le dossier d'enregistrement du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).



Le groupe précise que cela signifie que les informations et les documents soumis par AB Science en réponse à l'avis d'insuffisance (Notice of Deficiency - NOD) précédemment émis par Santé Canada ont été examinés et jugés acceptables pour reprendre l'évaluation du dossier.



' Cet avis de l'agence est une étape importante de la procédure et marque la date effective de reprise de la revue du dossier par Santé Canada. En effet, lorsque la réponse au NOD est examinée et jugée acceptable pour la revue scientifique, une nouvelle période d'examen commence immédiatement ' indique la société.



Health Canada dispose de 200 jours calendaires au maximum pour examiner le dossier.



